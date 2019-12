Ein Wolf namens „August“ steht unter Verdacht, in Belgien ein Känguru gerissen und verspeist zu haben. Das eigentlich in Australien heimische Tier wurde von Privatleuten gehalten. Es wurden keine Überreste des Opfers gefunden - doch ein Experte entdeckte Wolfsspuren auf dem Gelände, was auf den Übeltäter schließen lässt.