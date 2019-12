Ein Streit um Weihnachtsgeschenke für Bedürftige ist am Heiligen Abend in Aue im deutschen Bundesland Sachsen völlig eskaliert: Als ein Mitarbeiter der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde St. Nicolai in eine Auseinandersetzung mit einer Männergruppe eingriff und schlichten wollte, wurde der 51-Jährige niedergestochen. Er musste notoperiert werden, ist aber außer Lebensgefahr.