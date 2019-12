Geldprobleme

Als die Polizisten in der Nähe auch noch eine aufgebrochene Zeitungskassa feststellten, gestand der 37-Jährige, dass er in der Nacht mindestens zehn Zeitungskassen aufgebrochen habe. Als Motiv gab er Geldprobleme an, außerdem mache er das schon längere Zeit. Er wurde festgenommen.