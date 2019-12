Es ist vollbracht. An Weihnachten war es dann so weit: Ski-Star Lindsey Vonn hielt um die Hand ihres Freundes, des Eishockeyspielers P.K. Subban, an. Und: Er sagte ja. Die beiden Sport-Turteltäubchen werden also bald heiraten. Eine verkehrte Welt, mit der aber beide sehr glücklich zu sein scheinen.