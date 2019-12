Wenn Klopp seine Hände im Spiel hat

Abwehrspieler Andy Robertson stellte fest: „Wir kämpfen in der Premier League und um die Champions League. Das hier rückt das alles ein bisschen zurecht. Einige von den Kindern kämpfen darum, gesund zu sein, sie wollen Weihnachten einfach zu Hause sein.“ Und dem kleinen Kai, dem der Besuch der Star-Trainers so viel Freude gemacht hatte, durfte an Weihnachten nach Hause gehen. Es geschehen eben noch Weihnachtswunder, vor allem wenn Klopp seine Hände im Spiel hat.