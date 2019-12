So wurden sowohl im Kindergarten in Virgen, als auch in der Volksschule, Weihnachtsgeschichten vorgelesen. Selbst in der Bäckerei Joast gab es einen Termin. Und neben Schirin, Sara und Katharina saß dort auch Direktor Gerhard Wörister auf dem Lesestuhl. Bei einem Besuch im Wohn- und Pflegeheim Matrei bedankten sich die Schülerinnen und Schüler für die Einladung ebenfalls mit Vorlesen.