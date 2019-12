Niveau gestiegen

Das Niveau im Sprungzirkus sei in den vergangenen Jahren noch einmal gestiegen. „Aber ich fühlte mich nicht so, als wäre ich besser geworden. Jetzt schon. Was wir im Sommer gemacht haben, trägt Früchte.“ Mit den Coaches wurde ein etwas anderer Plan ausgearbeitet. „Ich habe länger Pause gemacht und bin dann mit voller Energie reingestartet. Es war nicht so mühsam wie die letzten Jahre.“