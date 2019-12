In ihrem Wohnort Völkermarkt ist Mittwochnachmittag eine 55-Jährige mit ihrem PKW auf der Packer Straße gegen einen entgegenkommenden PKW geprallt. Eine Griffnerin (22), die in diesem Auto am Beifahrersitz saß, wurde aus dem Fahrzeug geschleudert. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber C11 ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Der Lenker wurde ebenfalls verletzt; der 24-Jährige kam ins UKH. Im Bergeeinsatz stand die FF Völkermarkt.