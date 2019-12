Überraschender Top-Motor

Aber genug der Betrachtung im Stand, der DS3 Crossback schaut so aus, als wäre er spaßig zu fahren. Und das ist er auch. Hier an Bord ist der Top-Motor der Modellreihe, ein Dreizylinder-Benziner. Das klingt zunächst nach einem Widerspruch, ist es aber nicht, denn der 1,2-Liter-Turbo leistet muntere 155 PS und stemmt ab 1750/min. 240 Nm. Da geht richtig die Post ab, was man den Vorderrädern auch anmerkt. Der gut 1,2 Tonnen schwere Crossover beschleunigt in 8,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h (Werksangabe), die angegebene Höchstgeschwindigkeit von 208 km/h verfehlte der Testwagen um 4 km/h (GPS-gemessen). Und eine Achtgangautomatik, wie sie mit diesem Motor serienmäßig ist, kann man in der Klasse lange suchen.