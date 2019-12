Damit hat ein 39-Jähriger wohl nicht mehr gerechnet! Mitte Juli versprühte ein vorerst Unbekannter Pfefferspray im hinteren Teil eines Schienenersatzbusses in der Annenstraße in Graz. Nach der Spray-Attacke drängten die Fahrgäste nach vorne, die Buslenkerin hielt außerplanmäßig an und öffnete die Türen. Da alle gleichzeitig aussteigen wollten, kam es zu einem heftigen Gedränge - das nützte der Täter und verschwand. Jetzt konnte er von der Polizei ausgeforscht werden.