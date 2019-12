32 Bewohner in Gang eines Gebäudes gefangen

Bereits am Vormittag war die Berufsfeuerwehr Wien zu einem Wohnungsbrand in den Alsergrund ausgerückt. 32 Menschen waren im verrauchten Gang des Gebäudes gefangen und mussten in Sicherheit gebracht werden. 15 Personen mussten wegen Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden.