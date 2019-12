Frau in kritischem Zustand

Die Frau blieb auf der Straße liegen. Sie erlitt schwerste Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde sie ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert. „Sie befindet sich in einem kritischen Zustand“, hieß es am Nachmittag vonseiten der Polizei.