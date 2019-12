Ein Rettungswagen des Roten Kreuz Mariazellerland, der sich mit einem anderen Patienten beladen in der Nähe befand, traf nur kurze Zeit später am Unfallort ein. Nach weiterer notärztlicher Versorgung durch das Notarztteam des Roten Kreuz Mariazellerland wurde der Unfalllenker mit Verletzungen unbestimmten Grades in stabilem Zustand in das Landeskrankenhaus Hochsteiermark, Standort Bruck/Mur gebracht. Der ebenso angeforderte Notarzthubschrauber Christophorus 15 konnte den Einsatzort aufgrund des Wetters nicht anfliegen.