Fans von Prinz William und Herzogin Kate hatten in sozialen Netzwerken schon jede Hoffnung auf ein aktuelles Bild der Royals aufgegeben. Es schien ganz so, als müssten sie sich heuer mit einer - möglicherweise mit Photoshop bearbeiteten - Weihnachtskarte von Prinz Harry und Herzogin Meghan begnügen. Doch nun tauchte ein herziges Schwarz-Weiß-Foto von William, Louis, Charlotte und George auf, die für Mama Kates Kamera Modell stehen. Am 25. Dezember war die Familie außerdem bei der traditionellen Weihnachtsmesse in Sandringham zu Gast.