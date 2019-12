Kein ungestörtes Weihnachtsfest gab es für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Trieben. Um 20.24 Uhr wurde man am Dienstag zu einem Unfall zur Tauernstraße alarmiert. Wegen Blitzeis kam ein Lenker von der Fahrbahn ab und blieb in weiterer Folge am Dach zu liegen, die Bergearbeiten dauerten bis 23 Uhr.