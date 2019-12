Drama im Weihnachtsurlaub: In der spanischen Region Costa del Sol sind ein britischer Mann und seine beiden Kinder beim Baden in einem Schwimmbecken ums Leben gekommen. Ein Problem mit einer defekten Pumpe im Pool wird nicht ausgeschlossen. Die Polizei nahm Ermittlungen in dem Fall auf, der Direktor des Resorts betont, bisher sei bei dem Pool auch bei Inspektionen nichts aufgefallen, was auf ein solches Drama hinweisen würde.