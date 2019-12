Deutlich gesunken ist die Zahl der Lehrbetriebe. Lag sie 1998 noch bei 39.540, sind es mittlerweile nur noch knapp 28.000 Betriebe, die ausbilden. Oberösterreich liegt mit 23.160 Auszubildenen an der Spitze, im Burgenland gab es im Vorjahr einen Rückgang bei der Lehrlingszahl. Die größten Zuwächse weist die Informations-und-Consulting-Branche auf (plus 6,9 Prozent), gefolgt von der Industrie (3,9 Prozent). Im Tourismus, der besonders unter Fachkräftemangel leidet, betrug das Plus im Vorjahr 1,6 Prozent. Auffällig dabei: Bei der Zahl der Lehrlinge im ersten Lehrjahr gab es bei Hotels und Restaurants einen Rückgang, so der 200. Forschungsbericht des Institutes für Bildungsforschung der Wirtschaft (ibw).