Bewohner in letzter Sekunde aufgewacht

Am Mittwochmorgen wurden die Feuerwehr dann in eine Wohnung in Landstraße alarmiert. Ein Adventkranz war in Flammen aufgegangen. Das Feuer breitete sich rasch in dem Zimmer aus. Die beiden Bewohner wachten gerade noch rechtzeitig auf und konnten sich in letzter Sekunde in Sicherheit bringen.