In Bormio geht am Sonntag die erste Kombination in diesem Weltcup-Winter über die Bühne. Gefahren wird zunächst ein Super-G, dann ein Slalom, wobei die Schnellsten im Speed-Event mit den niedrigeren Startnummern auf die Piste dürfen. Das macht die Sache für Läufer wie Vincent Kriechmayr noch interessanter.