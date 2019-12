Vor fünf Tagen flog die Nummer vier der Tenniswelt vom Konditionscamp aus Miami zur Tennis-Vorbereitung nach Australien. Mit seinen Eltern, Bruder Moritz, Coach Nicolas Massu, Dennis Novak, Sebastian Ofner und Marko Andrejic mietete sich der Thiem-Clan ein Haus an der Goldküste. „Eine kleine Stadt am Strand, circa 80 Kilometer von Brisbane entfernt“, erzählt der 26-Jährige, „vom Wohnzimmer und der Terrasse sieht man direkt zum Meer. Das ist hier das Paradies der Surfer, alles sehr entspannt!“ Trainiert wird im wenige Minuten entfernten Tennisklub auf Hartplätzen, bis zum Silvestertag wird täglich an den Feinheiten geschliffen. „In Florida stand Kraft und Kondition im Vordergrund“, sagt Dominic, „jetzt werden noch einige Kleinigkeiten am Tennis verbessert. Alles läuft nach Plan.“