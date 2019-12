Ein Bankräuber hat im US-Bundesstaat Colorado seine Beute direkt nach dem Überfall in die Luft geworfen und Passanten „Frohe Weihnachten“ zugerufen. Zuvor hatte der 65 Jahre alte David Wayne Oliver nach Polizeiangaben am Montagabend in der Academy Bank in Colorado Springs unter Androhung von Waffengewalt das Geld für die Aktion „besorgt“.