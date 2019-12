Der frühere kroatische Teamspieler Mario Mandzukic verlässt den italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin und spielt künftig in Katar bei Al-Duhail. Der Club postete am Dienstag via Twitter ein Foto, das Mandzukic bei der Unterschrift zeigt, und schrieb dazu „Willkommen bei Al-Duhail, Mario Mandzukic“.