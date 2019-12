„Die Patienten sind ein sehr dankbares Publikum. Wir haben oft beobachtet, dass einigen Zuhörern Tränen in den Augen standen“, erinnern sich Peter Kollmann und Karl Seidler. Sie gehören schon seit vielen Jahren dem Chor 1863 an. Wohlklingend ziehen die Töne durch die weit geöffneten Patientenzimmertüren und wenn man ganz genau hinhört, wird in dem einen oder anderen Bett auch mitgesungen.