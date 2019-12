Es hat fast schon Tradition, dass DJ Ötzi die Berge zum Beben bringt! Bereits zum vierten Mal geht er ab Jahresbeginn auf seine große Gipfelstürmer-Tour - seine ganz persönliche Liebeserklärung an die Alpen. „Du bist nur in deiner Kraft, wenn du weißt, wo du herkommst!“; ist der Leitspruch, mit dem der gebürtige Tiroler Hitgigant durch die Skigebiete tourt (übrigens nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland und erstmals in Südtirol).