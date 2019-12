In der Sendung „Damals“ nimmt krone.tv Sie mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Es ist eines der bekanntesten Weihnachtlieder der Welt und es hat seinen Ursprung hier in Österreich. Am 24.12.1818 wird das Lied „Stille Nacht, Heilige Nacht“ in der Kirche St. Nikola in Oberndorf bei Salzburg uraufgeführt. Als Autor des Liedes gilt der Hilfspfarrer der Kirche, Joseph Mohr. Er verfasst bereits 1816 ein Gedicht in sechs Strophen. Zwei Jahre später, 1818, tritt Mohr an den Dorfschullehrer und Organisten Franz Xaver Gruber heran und bittet diesen, eine passende Melodie für zwei Solostimmen samt Chor und Gitarre-Begleitung zu seinem Text zu komponieren.