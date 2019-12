„Als wir den Brief bekommen haben, gingen wir sofort in die Kirche und haben geweint“, erzählt Babak Ghafouri (38). Vor mehr als einem Jahr kam er mit seiner Familie als Flüchtling nach Salzburg. In seiner Heimat, dem Iran, drohte ihm der Tod. Das Regime hatte dem Abteilungsleiter einer Erdölfirma wegen seiner Dienstreisen ins Ausland Spionage vorgeworfen. Am 1. Oktober 2019 wurde den Ghafouris Asyl gewährt.