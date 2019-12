Abgehoben ist die zweifache Mutter und Landwirtin aber keineswegs. „Das ist der Vorteil meiner kleinen Heimat. Die holt mich wieder auf den Boden“, erzählt die erfolgreiche Bäckerin. Sie ist in der Lungauer Gemeinde Göriach zuhause und lebt mit ihrer Familie am Erbhof Bramlgut auf 1250 Metern. Hier betreibt sie mit ihrem Ehemann nicht nur die Bio-Landwirtschaft, sondern auch ihren Online-Shop inklusive Versand. In ihrer Schauküche in Tamsweg bietet sie zudem Kurse an, die schon ein Jahr im Voraus ausgebucht sind. Die Verbundenheit mit der Heimat ist ihr wichtig: Als Bio-Landwirtin setzt sie auf Produkte aus der Region. Darauf schaut sie auch bei den Artikeln, die sie im Online-Shop vertreibt, etwa Mehl aus der historischen Otting-Mühle in Tamsweg.