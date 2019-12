Am Wochenende stehen auch lange Verzögerungen in Richtung Skigebiete bevor, da viele Einheimische und Deutsche in den Skiurlaub aufbrechen. In Salzburg dürfte es besonders auf der Pinzgauer Straße B311 zwischen Bischofshofen und Zell am See stauen. „Wer den Staus entgehen will, sollte den Freitag und den Samstag als Reisetag möglichst meiden“, empfiehlt der Experte. „Wenn das nicht geht, sollte man sich gut auf die wahrscheinlichen Staus vorbereiten“, so Haider. Proviant und Ausweichrouten dürfen nicht fehlen.