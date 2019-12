Doch kein unabhängiger Minister für Inneres

Nehammers Aufstieg ist gar noch steiler als jener des Wiener ÖVP-Chefs Blümel: Bisher war der Milizoffizier als Generalsekretär der Volkspartei eher Mann fürs Grobe, in den Nationalrat zog Nehammer erst vor zwei Jahren ein - und jetzt übernimmt der 47-jährige Wiener mit Nähe zur niederösterreichischen ÖVP die Führung des nicht erst seit der Geheimdienstaffäre in Herbert Kickls Amtszeit zerstrittenen und parteipolitisch umkämpften Ressorts. Qualifiziert, verraten Insider, hat Nehammer dafür nicht zuletzt seine harte Linie in Migrationsfragen.