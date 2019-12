Es war gegen 20.15 Uhr: Der Penny Markt in der Straßganger Straße hatte eigentlich bereits geschlossen, eine letzte Kundin bezahlte aber noch ihre Ware an der Kasse. Danach schloss ein Angestellter die Tür auf und ließ sie hinaus. Gleichzeitig stürmte ein dunkel bekleideter Mann, der sich ein Tuch über den Mund gezogen hatte, hinein. Er hielt dem Angestellten einen Revolver vors Gesicht und schrie in einem nicht akzentfreien Deutsch: „Kasse, Kasse, Scheine, Scheine!“