Milan Radin war damals 15 Jahre alt. Tage nach seiner Flucht brach in der rumänischen Region Banat eine blutige Revolution aus. „Ich kann nicht glauben, dass ich das durchgemacht habe. Aber man kann viel mehr aushalten, als man denkt“, sagt der 46-Jährige heute. Radin legte eine beeindruckende Karriere in der Wirtschaft hin. Er maturierte in Stainach-Irdning. („In Rumänien habe ich Russisch gehasst, in Österreich habe ich es geliebt. Hier haben wir Dostojewski und Tolstoi gelesen, dort Lenin und Stalin.“) Danach studierte er in Graz, Frankreich und Großbritannien.