Goldene Zeit des Stummfilms

Dabei sind es gar nicht so sehr die Tricks, die das Publikum an diese Hommage an die goldene Zeit des Stummfilms fesselt, sondern das perfekt aufeinander abgestimmte Spiel und die (nach mehr als 700 Vorstellungen dieser preisgekrönten Show in aller Welt) immer noch frisch wirkende Verspieltheit der beiden Darsteller: Alleine über Mimik und Gestik von Camilla Pessi und Simone Fassari könnte man stundenlang lachen.