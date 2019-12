Der Ex-Fußballer Marko Amminger hat sein Herz am rechten Fleck! Sein „Haus der guten Hoffnung“ hilft 200 Waisenkindern in Ludug.a Die Gelder kommen über Benefizturnier „Freunde kicken für Afrika“. Amminger hilft mit seinem Projekt seit zehn Jahren mit, den Einwohnern in Tansania ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern. Und sogar Rapid-Coach Didi Kühbauer kickte bereits für die Jungs aus Luduga - am 28. ist wieder Anpfiff.