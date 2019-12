„Söll mar huire in d’ Fasnacht giah?“

Auch in Imst hat das Fasnachtsvirus bereits Hunderte befallen. Die Arbeiten an den Fasnachtswägen gehen in die Zielgerade, der pompöse Aufputz (Kopfschmuck) wird kontrolliert und gegebenenfalls in filigraner Kleinarbeit restauriert. Rund 900 Teilnehmer (ab 16 Jahren, für die Jüngeren gibt’s ja die Buabefasnacht) scharren für den großen Auftritt am 9. Feber in den Startlöchern. Allerdings muss zuerst bei der Vollversammlung am Dreikönigstag im Mehrzwecksaal der NMS Unterstadt geklärt werden, ob die Fasnacht überhaupt stattfindet. Einmal mehr wird Obmann Uli Gstrein die berühmte Frage stellen: „Söll mer huire in d’ Fåsnåcht giah?“ und sich ein tosendes „Ja“ abholen. Niemand kann sich erinnern, dass diese Frage jemals verneint wurde. Dann beginnt auch ganz offiziell der Ausnahmezustand in Imst. Die Hauptversammlung in Telfs geht bereits am Mittwoch (10 Uhr, Rathaussaal) über die Bühne.