Gebiet von Größe Belgiens in Flammen aufgegangen

Die hiesigen Helfer hatten zuletzt sogar Unterstützung aus Kanada, den USA und Neuseeland erhalten, berichtet die Zeitung „Sydney Morning Herald“. Allein um die Millionenmetropole Sydney herum ist seit Beginn der Brände eine Waldfläche von mehr als drei Millionen Hektar - ein Gebiet etwa von der Größe Belgiens - in Flammen aufgegangen, so die Feuerbehörde. Landesweit verbrannten demnach gar fast fünf Millionen Hektar Land. Besonders betroffen ist New South Wales, der bevölkerungsreichste Bundesstaat, in dem auch Sydney liegt.