Stefan W. (31) wurde seit Montagvormittag vermisst. Da verließ er das Caritas-Dorf St. Anton in Bruck an der Glocknerstraße. Er gilt als psychisch beeinträchtigt: Laut Betreuer sei er kognitiv sehr eingeschränkt und auf dem geistigen Niveau eines Kindes. Eine Zeugin will ihn am Montag gegen Mittag in einem Zug gesehen haben. Später wurde er auf der Fahrt Richtung Tirol unversehrt aufgefunden.