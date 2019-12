Glas hilft mit Verein bedürftigen Kindern in München

Seit mittlerweile elf Jahren setzt sich Glas mit ihrem Verein Brotzeit e.V. dafür ein, bedürftigen Kindern vor der Schule ein Frühstück anzubieten. „2008 hörte in einem Bericht, dass Kinder in München nicht am Unterricht teilnehmen können, weil sie hungrig sind. Da wusste ich: Uschi, da musst du was tun. Heute machen mittlerweile 1300 Senioren in über 220 Schulen jeden Morgen Frühstück für insgesamt 10.000 Schüler“, erzählte Glas Anfang Dezember im „Bunte“-Interview. Auf eine Sache wäre die Schauspielerin dabei besonders stolz: „Noch nie in den elf Jahren, die es uns gibt, ist irgendwo ein Frühstück ausgefallen! Das macht mich unfassbar dankbar.“