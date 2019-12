Falsche Kriminalbeamte haben am Montagabend in Wien erneut ein Opfer gefunden. Die beiden Täter erklärten einem 79 Jahre alten Wohnungsinhaber im Bezirk Währing, sie kämen von der Kriminalpolizei und müssten in seinen Räumlichkeiten Nachschau halten. Mit dem Tresor des Pensionisten verließen die Männer wenig später die Wohnung, ein dritter hatte zwischenzeitlich im Stiegenhaus aufgepasst.