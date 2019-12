„Zwischen den beiden Parteien schwelt schon längere Zeit ein Streit, unter anderem offenbar wegen eines Wasserschadens in der Vergangenheit“, berichtete Polizeisprecher Harald Sörös am Dienstag gegenüber krone.at. Am Montagabend gegen 21.40 Uhr war es zum vorläufigen traurigen Höhepunkt im Nachbarschaftskonflikt gekommen, als es an der Tür der Wohnung in der Meiselstraße läutete und der Neffe des Wohnungsbesitzers öffnete.