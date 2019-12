Heuer sendeten sie vom Hans-Gasser-Platz in Villach. Um 10.00 Uhr war dann Schluss: Die Abrechnung ergab 3.812.488 Euro an Spenden, die an den „Licht ins Dunkel“-Soforthilfefonds gehen. Wie im Vorjahr begann das Weihnachtswunder, mit dem Song „Wunder geschehen“ von Nena, „Hallelujah“ von „Pentatonix“ wurde ebenso wieder am häufigsten gewünscht und bildete auch den Abschluss.