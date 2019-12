Grünes Licht für eine Digitalisierungs-Offensive bei der Kindergartenverwaltung. „Wir wollen die Pädagoginnen und Pädagogen von Verwaltungsaufgaben entlasten, damit sie noch mehr Zeit für die Betreuung der Kinder haben“, erklärte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gemeinsam mit Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Vorgezeigt wurde das Modell gleich im von Elisabeth Appel geleiteten Kindergarten Göllersdorf im Bezirk Hollabrunn. Derzeit gibt es eine Vielzahl von oft händisch geführten Listen in den Kindergärten, die ab der Saison 2020/21 vorerst an 46 Kindergärten rasch am Computer abgearbeitet werden können. Der Vollausbau ist für das Frühjahr 2021 geplant.