Einführung spätestens 2021 geplant

Die ersten Umsetzungsschritte, wie die Neugestaltung des Parkplatzes neben dem Kuenringerbad in Dürnstein, sollen schon früh im neuen Jahr eingeleitet werden. Endgültig einführen will man das System dann spätestens im Jahr 2021. Doch diese Neuigkeiten haben unter den Einheimischen auch Skeptiker auf den Plan gerufen. „Das schaffen sie nie“, ist man sich sicher. Idee und Initiative seien an sich zwar lobenswert, mit der Umsetzung sei man jedoch viel zu spät dran, heißt es weiter.