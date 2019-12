In Haft

Von der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis wurde gegen den 20-jäjhrigen eine Festnahmeanordnung erlassen. Er konnte am Abend in der Wohnung eines Freundes festgenommen werden und wird in die Justizanstalt Ried im Innkreis eingeliefert. Das 23-jährige Opfer erlitt leichte Schnittverletzungen, zwei Helfer wurden ebenfalls leicht verletzt.