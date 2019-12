Unterdessen berichteten türkische Sicherheitskräfte am Montag, innerhalb einer Woche rund 3000 „illegale Migranten“ aufgegriffen zu haben. Allein in der nordwesttürkischen Provinz Edirne, die an Griechenland und Bulgarien grenzt, hätten sie rund 1600 Menschen festgehalten, so die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf Sicherheitskreise.