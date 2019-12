Ab ins neue Haus!

Den nach WM-Silber ein Kreuzbandriss im rechten Knie im Jänner 2018 aus der Bahn geworfen hatte. Im Juli 2019 musste bei einer Arthroskopie nachbehandelt werden. Mit einer Startnummer weit jenseits von 50 nahm Leitinger in dieser Saison die Reise zurück in die Weltspitze in Angriff. Der Saisonstart war mit den Riesentorlauf-Plätzen 19, 21 und 23 solide. Am Montag dann im immer für Überraschungen guten Parallel-Format die Explosion! Und Österreichs erster Podestplatz in einem Technik-Bewerb nach dem Rücktritt von Marcel Hirscher.