Der Überfall hat sich am Montagabend in der Straßgangerstraße ereignet. Der unbekannte Täter, er trug einen dunklen Kapuzenpulli und war mit einem Tuch maskiert, bedrohte die Angestellten in einem Penny-Markt mit einer Faustfeuerwaffe. Beim Überfall wurde niemand verletzt, die Fahndung verlief bis jetzt negativ. Hinweise an das Landeskriminalamt: Telefonnummer 059 133 60 3333.