Kurz nach zehn Uhr am Vormittag wurde der verhängnisvolle Tweet abgesetzt. Hashtag weihnachtenundklimakrise. Eineinhalb Stunden später - nach zahlreicher Kritik - versuchte man bei „Fridays for Future Germany“, mit der Rechtfertigung „Was darf Satire?“ zu retten, was zu retten ist, doch dies heizte die Diskussion nur noch weiter an.