„Er scheut auch heikle Themen nicht“

Wie zuvor in Deutschland tritt Lazaro eloquent auf, spricht alles offen an. Nachdem Kumpel Romelu Lukaku vor einem Elfmeter in Cagliari mit Affenlauten beleidigt worden war, betonte Österreichs Teamspieler: „Es ist traurig, dass wir im Jahr 2019 noch immer über Rassismus reden müssen. Wir müssen dagegen etwas tun. Das hat in unserer Welt nichts zu suchen. Wir sind stärker!“ Hagmayr: „Er scheut auch heikle Themen nicht, obwohl er in diesem Fall gar nicht persönlich betroffen war. Generell bekommst du von ihm nie Einheitsbrei.“