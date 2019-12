Am größten sind für die Eltern die Sorgen um die Zukunft ihres Kindes. Dazu wird der Umbau des Hauses in eine behindertengerechte Form nötig sein. Noch kann Alexander getragen werden - aber bald wird er, als Jugendlicher, als Erwachsener, dafür zu schwer sein. Das Bad muss so gestaltet sein, dass man mit dem Rollstuhl hineinkommt, das Bett - das ist zuviel, um alles aufzuzählen, was da als finanzielle Lawine auf die Eltern zurollt.