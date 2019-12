Im Rahmen der Aktion „Spielen Sie Christkind“ konnten Freiwillige Geschenke spenden. Die ehrenamtlichen Helfern des Samariterbunds Salzburg verteilten daraufhin insgesamt 300 Packerl an die beiden gemeinnützigen Organisationen KOKO und Volkshilfe Salzburg. „Wir finden diese Aktion großartig und sind sehr dankbar, dass der Samariterbund auch dieses Mal an uns gedacht hat. Die Kinder freuen sich riesig auf die Geschenke“, so die beiden KOKO-Geschäftsführer Eva Goetz und Wolfgang Gallei.